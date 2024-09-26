Bilim insanları duyurdu! Ölümcül virüse karşı aşı geliyor

Hepatit C virüsü, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve ölüme neden olan bir virüs olmasıyla biliniyor.

Bilim insanları, son araştırmalarında Hepatit C virüsünün hücreleri nasıl enfekte ettiğini ortaya çıkardı. Bu önemli keşif, Hepatit C virüsüne karşı bir aşı geliştirilmesinin yolunu açabileceği olarak bildirildi.

Dünya genelinde 58 milyon kişide kronik iltihaba yol açan ve her yıl 300 bin kişinin ölümüne neden olan Hepatit C virüsüyle ilgili umut verici gelişmeler yaşandığı söylendi. Mevcut tedaviler virüsün yayılmasını durdurmakta yeterli olamıyor, bu yüzden aşı geliştirme çalışmaları devam ettiriyordu. Ancak virüsün hücreye nasıl girdiğinin tam olarak anlaşılamaması büyük bir engel oluşturduğu bildirildi.

Kopenhag Üniversitesi'nde disiplinler arası bir araştırma ekibi, bu sorunun çözümüne dair önemli bir ilerlemenin vurgulandı.

“VİRÜSÜN NASIL HÜCREYE GİRDİĞİNİ ANLAMAMIZDA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Kopenhag Üniversitesi’nden Doçent Dr. Jannick Prentø, "Hepatit C virüsünün yüzeyindeki hücrelere bağlanmasını sağlayan protein kompleksini ilk kez keşfettik. Bu, virüsün nasıl hücreye girdiğini anlamamızda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Bu yeni bilgi, virüsün hücrelere girmesini engelleyecek bir aşı geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad şunları sözlerine ekledi:

"Bu protein kompleksinin yapısını çözmemiz, virüsün hücreleri enfekte etmesini önleyecek aşı adayları tasarlamamıza imkan tanıyacak"

Hepatit C virüsünde, hücreye bağlanmayı sağlayan protein kompleksinin yapısı koronavirüsteki "diken proteini"ne benzediğinin altı çizildi.

Ancak Hepatit C'de bu proteinlerin işlevi farklı olsa da, virüsün hücreye giriş mekanizması benzer şekilde çalışıyor. Bu çalışma, Hepatit C virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için önemli bir temel sundu.

Bilim insanları, bu yeni keşifle bağışıklık sisteminin Hepatit C virüsünün yüzeyine bağlanacak antikorlar üretmesini sağlamayı ve böylece virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçladı.

"ÜRETMEK VE İNCELEMEK SON DERECE ZORDU"

Doç. Dr. Jannick Prentø, "Bu protein komplekslerini laboratuvar ortamında üretmek ve incelemek son derece zordu. Ancak bu zorluğu aşarak, virüsün yüzeyindeki protein yapısını anlamayı başardık" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi, virüsün bu kırılgan yapısını keşfetmenin, aşı geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını dile getirdi. Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi’ndeki iki bölümün iş birliği ile yürütülen bu çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmayı başlatan Doç. Dr. Jannick Prentø ve Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, virüsün hücreye giriş mekanizmasını anlamak için yapısal protein uzmanları ile birlikte çalıştı. Bu kapsamda Doç. Dr. Pontus Gourdon ve meslektaşı Kaituo Wang, virüsün yüzeyindeki proteinlerin yapısını çözmede kritik bir rol oynadı.