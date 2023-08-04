Bilim insanlarından dünya liderlerine: Ortadan kaldırın, yoksa onlar bizi yok edecek

Bilim insanları, yayınladıkları ortak makaleyle dünya liderlerine 'onlar bizi yok etmeden önce nükleer silahların yok edin' çağrısında bulundu.

Bilim insanlarından dünya liderlerine: Ortadan kaldırın, yoksa onlar bizi yok edecek

Aralarında National Medical Journal, Lancet, JAMA ve New England Journal of Medicine gibi dergilerin yer aldığı 100'den fazla tıp dergisi, ortak bir çağrı yayınlayarak nükleer silahların acilen ortadan kaldırılması çağrısında bulunurken nükleer felaket tehdidini 'büyük ve ilerleyen' olarak nitelendirdi.

Dergilerde eş zamanlı olarak yayınlanan 'Nükleer Savaşın Risklerini Azaltmak' başlıklı başyazıda, 'onlar bizi yok etmeden önce nükleer silahların yok edilmesi' çağrısında bulunuldu.

Yazıda, 13 bin nükleer silahtan yalnızca 250'sinin kullanıldığı 'sınırlı' bir nükleer savaşın bile 120 milyon insanı doğrudan öldürebileceği ve nükleer bir kıtlığa yol açan küresel iklim bozulmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

ABD ile Rusya arasında büyük çaplı bir savaşın başladıktan kısa bir süre sonra '200 milyon insanı öldürebileceğinin' belirtildiği yazıda ayrıca, bu savaşın toplamda '5-6 milyar insanı öldürebilecek bir nükleer kışı' tetikleyebileceği belirtildi.

Yazıda ayrıca, nükleer silah sahibi devletleri ilk kullanım dışı bir politika benimsemeye, nükleer cephaneliklerini alarm durumundan çıkarmaya ve şu anda çatışmalara dahil olan tüm nükleer silahlı ülkeleri çatışmalarda nükleer silah kullanmayacaklarına 'kamuya açık ve net bir şekilde' söz vermeye çağırdı ve 'nükleer silahlarını ortadan kaldırmak için müzakerelerin acilen başlatılması' çağrısında bulunarak nükleer tehdidin 'kesin bir şekilde sona erdirilmesi' için çalışmaları gerektiği belirtildi.

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