Bilim insanlarından kedilere ameliyatsız kısırlaştırma

(DHA) Cincinnati Hayvanat Bahçesi liderliğinde Massachusetts Genel Hastanesi’nden ve Horae Gen Terapi Merkezi'nden bilim insanları 6 Haziran’da kedilerin ameliyatsız kısırlaştırılması üzerine ortak yürüttükleri bilimsel çalışma hakkında açıklama yaptı.

Bilimsel çalışmayı ‘çığır açan önemli bir kilometre taşı’ olarak nitelendiren bilim insanları, tek doz Anti-Müllerian Hormon (AMH) gen terapisinin dişi kedilerde uzun süreli doğum kontrolüne neden olduğunu duyurdu.

Sadece ABD’de ortalama 30 ila 80 milyon arasında sokak kedisi olduğu belirten bilim insanları, bu kedilerin stresli bir yaşamdan sonra barınaklarda ötenaziyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Araştırmacılar, hali hazırda evcil hayvanlarda ameliyatla kısırlaştırma dışında ‘kalıcı kısırlaştırma sağlayan’ bir doğum kontrol yöntemi bulunmadığı için bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

"TEK DOZ AHM ALAN KEDİLERİN HİÇBİRİ HAMİLE KALMADI"

Çalışmada 3 dişi kediye terapi yapılmadı, 6 dişi kediye tek doz AMH terapisi yapıldı. Tek doz AMH alan kedilerde, yumurtalık haricinde kaslarında da AMH üremesi görüldü ve kedilerin vücutlarında genel AMH seviyesinin 100 kat seviyeye yükseldiği tespit edildi.

Terapiden bir ve iki yıl sonra iki defa 4 aylık ‘üreme denemesi’ yapıldı. Terapi almayan 3 kedinin tamamı yavru kediler doğururken terapi alan 6 dişi kedi hamile kalmadı.

"3 YILDIR GÖZETİM ALTINDALAR YAN ETKİSİ GÖRÜLMEDİ"

Açıklamada “Terapi gören kediler, terapinin güvenliğini değerlendirmek için düzenli fiziksel muayeneler, karın ultrasonları ve kan tahlili dahil olmak üzere üç yıldan uzun süredir izleniyor.

Terapi gören kedilerin hiçbirinde yan etki gözlenmedi, bu da test edilen dozlarda gen terapisinin güvenli ve iyi tolere edildiğini gösteriyor” denildi.