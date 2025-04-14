Bilim insanlarının sıra dışı keşfi: Yıldızların sesi çözüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bilim insanlarının sıra dışı keşfi: Yıldızların sesi çözüldü

Bilim insanları sıra dışı bir keşifte bulundu. Yıldız titreşimlerinden yaş ve kütle tespit ettiği açıklandı. Bu çalışma, şimdiye kadarki en kapsamlı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden (UNSW) bilim insanları, gökyüzündeki yıldızların adeta birer enstrüman gibi "titreştiğini" ve bu titreşimlerin yıldızların yaşı, kütlesi ve evrimsel durumu hakkında ipuçları verdiğini ortaya koydu.

NASA'nın Kepler K2 göreviyle elde edilen veriler sayesinde, 4 milyar yaşındaki 27 yıldızın oluşturduğu M67 yıldız kümesi incelendi. Çalışma, yıldız iç yapısını anlamaya yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, yıldızların yaydığı frekansları tıpkı bir parmak izi gibi okuyarak her bir yıldızın iç yapısını, sıcaklığını ve yaşını tespit etti. Çalışma, UNSW Fizik Fakültesi'nden Dr. Claudia Reyes'in liderliğinde yürütüldü. Çalışmada, yıldızların farklı notalar gibi çeşitli frekanslar yaydığı, bu frekansların ise yıldızın ne kadar yaşlandığını gösterdiği belirlendi.

UNSW'den Prof. Dennis Stello, bu çalışmayla yıldızların iç yapısına dair daha güvenilir modeller geliştirilebileceğini söyledi.

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Dr. Reyes ise bu frekanslardaki özel imzaları keşfetmelerinin beklenmedik bir sonuç olduğunu vurguladı. Reyes: "Artık geçmişte toplanmış yıldız verilerine yeniden bakıp bu imzaları aramamız mümkün. Yani aslında yıldızları dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

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