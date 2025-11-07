Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci ara tatil bugün başlıyor. Öğrenciler derslere kısa bir mola verecek. 9 günlük tatilin ardından ders zili 17 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler birinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, 10-14 Kasım tarihleri uygulanacak olan ara tatilde birbirinden farklı 6 eğitici ve öğretici atölyeyi 7-14 yaş arası gençlerle buluşturacak.

Bilim Merkezi bir haftalık arayı bilim meraklılarına yönelik atölyelerle dolduracak. Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım ve robotik ve kodlama atölyeleri için farklı kontenjanların belirlendiği atölyeler belirlendi.