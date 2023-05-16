Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Obez çocuklarda kısırlık riski var

İtalya’da yapılan araştırmadan önemli sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmada çocukken aşırı kilolu ve obez olan gençlerin, yetişkinlikte üreme sorunu yaşayabileceğinin ifade edilmesi dikkat çekti.

Catania Üniversitesi’nde verileri inceleyen bilim insanları, aşırı kilolu çocukların testislerinin yaşıtlarına göre daha küçük olduğunu duyurdu.

9 ile 14 yaşları arasındaki çocukları inceleyen bilim insanları aşırı kilolu çocukların testislerinin yaşıtlarınınkilere göre neredeyse yarı yarıya daha küçük olduğunu tespit etti.

Bilim insanları 1973’te ortalama olarak bir mililitrede 104 milyon sperm bulunduğunu fakat 2019’da bu rakamın 49 milyon düştüğünü duyurdu.

Araştırmayı yürüten Catania Üniversitesi’nden Dr. Rossella Cannarella, “Fazla kilolu ya da obez bireylerin, testis boyutları sağlıklı yaşıtlarınınkine oranla daha küçük” sözlerini kullandı.

Fazla kilolar, hareketsiz yaşam tarzı ve kimyasallara maruz kalmanın da bulunu etkilediği bildirildi.