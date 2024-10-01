BiLira’dan büyük adım: Türkiye’nin ilk stabil kripto Varlık şirketi, kendi borsası ‘BiLira Kripto’yu kurdu

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yasal çerçevenin netleşmesi, pazardaki yeni oyuncular için yer açtı. Temmuz ayında Resmî Gazete’de yayımlanan sermaye piyasası düzenlemesiyle kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans zorunluluğu getirildi. Belirsizliklerin ortadan kalkması, düzenlemelere uyum konusundaki hazırlıklarını tamamlayan yerli oyuncuların sayısına artış olarak yansıdı.

2019’dan bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye’nin blok zinciri ekosistemindeki önemli paydaşlardan biri olan BiLira, SPK’ya başvuruda bulunan ilk şirketler arasında yer alıyor. BiLira, Haziran sonunda beta sürümünü yayına aldığı yenilikçi kripto para borsası BiLira Kripto’yu kullanıcılara sunarak yeni bir dönem başlatıyor.

BiLira, ürün portföyüne kripto para borsası eklediğini Haziran sonunda beta sürümünü yayına alarak duyurdu. Bilira Teknoloji A.Ş., yenilikçi kripto para borsası BiLira Kripto’yu yayına alarak, kullanıcıların güvenli, hızlı ve yenilikçi bir platformda işlem yapmasını sağlayacak adımlar atıyor.

Kullanıcıların faydasını daima ön planda tutacağız

Kullanıcıların faydasını daima ön planda tutarak sektördeki lider konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten BiLira Kurucu Ortağı ve CEO’su Sinan Koç, “Türkiye’nin öncü kripto varlık hizmet sağlayıcısı BiLira olarak, piyasadaki eksiklikleri giderme ve kripto para alım satımını daha kolay, güvenilir ve adil bir hâle getirme amacıyla BiLira Kripto’yu geliştirdik. Yatırımcıların Türkiye’de olmayan en yeni kripto para birimlerini en iyi fiyatlarla bulabileceği BiLira Kripto, aynı zamanda USDC’nin en derin likiditeye sahip olduğu borsa da olacak. Ödül merkeziyle çeşitli fırsatlar sunarak, kullanıcıların faydasını daima ön planda tutacağız” dedi.

Lansmana özel 3 kişiye 5 bin TRYB, trade yarışması ve dahası

ABD dolarına endeksli en büyük ikinci stabil kripto para birimi USDC'nin geliştiricisi Circle'ın girişim sermayesi fonu Circle Ventures'ın yanı sıra Ava Labs, 21 Shares, Finberg ve Delta Blockchain Fund gibi dünyaca ünlü girişim sermayedarlarından yatırım alan ve son yatırım turunda değerlemesini 125 milyon dolara taşıyan BiLira, BiLira Kripto’yu lansmana özel ödül havuzu ve etkinliklerle kutluyor. Lansmana özel yapılacak yarışmada üç kullanıcıya verilecek 5 bin TRYB ödülün yanı sıra düzenlenecek trade yarışmasında başarılı olan kişiler de çeşitli ödüller almaya hak kazanacak. Ayrıca BiLira Kripto, Ödül Merkezi aracılığıyla kullanım yoğunluğuna göre çeşitli fırsatlar sunacak.

BiLira Kripto’nun temel hedefinin kullanıcılarına en iyi fiyatları, en düşük işlem ücretlerini sunmak ve bu sayede kullanıcılarına daha fazla yatırım fırsatı yaratmak olduğuna dikkat çeken dikkat çeken Sinan Koç, “BiLira Kripto, düşük işlem ücreti ve derin likiditenin yanı sıra potansiyeli yüksek en güncel kripto varlıkların alım satımını sağlamak konusunda iddialı bir platform. Pazarın yerli oyuncuları arasında kısa sürede büyüyerek, kripto para sahipliği bakımından Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada konumlanan ülkemizdeki kripto adaptasyonunu bir üst seviyeye çıkaracağız” diye konuştu.

Lansmana özel kampanya müjdesi

Türkiye’nin köklü ve ilk stabil kripto parasını geliştiren bir şirket olarak, BiLira Kripto ile de kısa sürede güçlü bir topluluğa ulaşmayı beklediklerini söyleyen BiLira Kurucu Ortağı ve CEO’su Sinan Koç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Beta sürecimizde yeni kayıt olan kullanıcılarımız, ilk 24 saat içindeki alım-satım işlemlerinde hiçbir ücret ödemeden BiLira Kripto’yu deneyimlediler. En iyi fiyatların ve yeni fırsatların bir arada olduğu ve sonunda bizimde gönül rahatlığıyla kullanmak isteyeceğimiz bir ürün geliştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topluluğu daha da çabuk büyütmek için, lansmana özel bir kampanyaya da imza atıyoruz. Lansman kampanyamızın ayrıntılarını ilerleyen dönemde paylaşacağız. Türkiye’de kripto dünyasında yeni bir dönem başlıyor.”