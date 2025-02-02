Bilirkişi ruhsatsız çıktı! İmamoğlu'nun ismini açıkladığı kişinin kaydı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda görev yapan ve asıl mesleği muhasebecilik olan bilirkişinin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) verilerine göre ruhsatının bulunmadığını açıkladı.

“Bu kişiyi görevlendiren hâkim ve savcıların görevi ihmal ettiği iddiası ortaya çıkıyor” diyen Pehlivan, “Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre kendisinin bağımsız denetçi sıfatı yok. TÜRMOB’e kayıtlı olmadığı da açık kaynaklardan ulaşılabiliyor. Ayrıca SGS sınavına girmiş ve başarısız olduğu bilgisine de ulaştık. Bilirkişi Bölge Kurulu listesine bakıldığında söz konusu isimin uzmanlıkları dört kalemde sayılıyor. Birincisi genel muhasebe, iki ticari işletme ve şirketler muhasebesi, üç yönetim muhasebesi, dört kamu ihale mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar. Baktığımızda bu kişinin bir muhasebe yeterliliği belgesi yok. Bu kişi normal şartlarda bir kamu ihalesi mevzuatıyla alakalı bir denetim yapacaksa denetim uzmanlığı 4306 koduna sahip olması lazım. Ancak kendisi bu koda sahip değil” dedi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; Pehlivan, şunları kaydetti: “Kendisine uzmanlığı dışında bir dosya verildiyse bu dosyayı iade etmesi lazım. Buna karşın bir rapor yazıp kendi uzmanlığının dışına çıktıysa suç işlediği değerlendirmesi yapılabilir. Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi ve görevi kötüye kullanma suçu ortaya çıkıyor.”

“Hâkim ve savcıların uzmanlığı olmadığı halde S.B.’ye dosya vermesi CMK 63’e aykırı. Rapor geldiğinde, bilirkişinin uzmanlığı dışına çıktığını bölge kuruluna bildirmesi gerekiyor. Bunu bildirip bildirmedikleri de soru işareti. S.B’nin ise yetkisiz olduğu konularda dosya almaması lazım, aldıysa da iade etmesi gerekirdi. Ancak kendisi hem dosya alıyor hem de bildirmeyip rapor hazırlıyor.”