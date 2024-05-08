Bill Gates neden cüzdan taşıdığını açıkladı. Onun amacı bizimkinden çok farklı

Microsoft’un kurucu ortağı olan Bill Gates, günlük yaşamı ile alakalı belki de ilk defa bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Bild Gazetesine açıklamalarda bulunan Gates yanında neden cüzdan taşıdığını açıkladı.

TEK NEDENİ BAHŞİŞ

Gates, 90’lı yıllarda eşi Melinda Gates ile kazandıkları paranın topluma nasıl dönebileceği yönünde düşündüklerini ifade etti. Kazandıkları paranın çoğunu beslenmeyi iyileştirmek ve doğum yapan kadınların doğum sonrasında kan kaybından ölmemesi için aşılara yatırdıklarını söyleyen Gates, üzerinde ne kadar para taşıdığı sorusuna ise Cüzdan ile örnek verdi.

Normalde cüzdan taşımadığını aktaran Gates, sadece bahşiş vermek için cüzdan taşıdığını şu sözler ile aktardı:

“Cüzdan taşımam. Ama bir tane var. Bazen birine bahşiş vermem gerekiyor. Bu günlerde nakit para, bu amaçla kullanılıyor. Çoğu zaman dijital ödeme yapıyorum ama biliyorsunuz bahşiş için para gerekli.”

“YAPAY ZEKA KÖTÜ OLABİLİR”

Dünyaca ünlü milyarder yapay zeka hakkında da bir takım açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın kullanım amacının bu konuda oldukça önemli olduğunu kaydeden Gates, genel bir yargıda bulunarak şunları söyledi:

Birisi teknolojiyi olumsuz niyetlerle kullanırsa bu kötü bir şey olabilir. Ancak sağlık veya eğitim gibi alanlara bakarsanız, hatta devletin daha verimli çalışmasını istiyorsanız, o zaman yapay zeka bir varlıktır.