Bill Gates ve Elon Musk yapay zeka yüzünden birbirine girdi: Yapay zekayı durdurmak önümüzdeki zorlukları gidermeyecek

Geçtiğimiz günlerde bine yakın iş insanı yapay zekanın durdurulması yönünde bir imza kampanyası başlatmış, kampanyaya ilk koşanlardan biri Twitter ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk olarak kayıtlara geçmişti.

Musk'ın aksine Microsoft'un kurucularından Bill Gates yapay zekanın durdurulmasının bir çözüm olmadığını söyledi. Musk ve Apple'ın diğer kurucularından Steve Wozniak'a karşı çıkan Gates ara verme çağrılarının “zorlukları çözmeyeceğini” dile getirdi. Microsoft’un kurucusu, yapay zekadaki gelişmelerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağına odaklanmanın daha iyi olacağını belirtti.

Yapay zekadan elde edilecek büyük faydalar olduğunu dile getiren Gates, bu konuda bir konsorsiyum oluşması gerektiğini söyledi.

“Belirli bir gruptan duraklamalarını istemenin zorlukları çözdüğünü düşünmüyorum. Açıkça görülüyor ki, bu şeylerin çok büyük faydaları var. Yapmamız gereken, zor alanları belirlemek” ifadelerini kullandı.

Microsoft, ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapmış, Gates, bir yazısında yapay zekanın dünyadaki eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılabileceğine dikkat çekmişti.