Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp atasözünün anlamı nedir?

Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözü, insanın her zaman yeni bir şeyler öğrenebileceğini vurgular. Önemli olanın bilmemek değil, öğrenmeye çalışmamaktır. Kimse kimseyi bilmediği konular hakkında yargılamamalı. Asıl kötü olan ilim sahibi olmak için çabalamamak ve yerinde saymaktır.

Günlük hayatta da sıklıkla kullandığımız Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözü, insanın her gün yeni bilgiler öğrenerek kendisini geliştirebileceği anlamına da gelir.

BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Aman yavrum öğretmenine her şeyi sor zamanında öğren. Onların sizin yanınızda olmasının amacı öğretmek. Hem bilmemek değil öğrenmemek ayıp...