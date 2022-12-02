2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

BİM’in CEO’su Galip Aykaç perakende gıda sektöründen temsilcilerin katıldığı '7.Private Label Zirvesi'nde konuştu. Zincir marketlere yönelik söylemlere yanıt veren BİM’in CEO’su Galip Aykaç’ın sözleri gündem oldu. Sert ifadeler kullanan Galip Aykaç’ın açıklamalarının ardından Galip Aykaç arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:51
Takip Et

BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?
+
Aa
-

Zincir marketler hakkındaki eleştirilere yanıt veren BİM’in CEO’su Galip Aykaç’ın sözleri gündem oldu. Perakende gıda sektöründen temsilcilerin katıldığı '7.Private Label Zirvesi'nde konuşan Galip Aykaç sert açıklamalarda bulundu. Galip Aykaç’ın sözlerinin ardından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

BİM’in CEO’su Galip Aykaç perakende gıda sektöründen temsilcilerin katıldığı '7.Private Label Zirvesi'nde konuştu. Peki, Galip Aykaç ne dedi?

BİM'in CEO'su Galip Aykaç, "Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir." sözlerini dedi.

Kamuoyunda oluşan eleştirilere cevap veren BİM CEO'su Galip Aykaç, "Tüketici fiyat endeksi, TÜİK açıkladı bunu; yüzde 80,21, üretici fiyat endeksi yüzde 143,75, dokuzuncu ay, yüzde 83,45 tüketici, yüzde 151,50 üretici. Onuncu ay yüzde 85,51 tüketici yüzde 157,69 üretici fiyatı, soruyorum buradan. Acaba bu aradaki rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Bunun doğrusunu söyleyecek olan var mı? Gıda perakende sektörünün kâr edenlerinin en yükseğinin ettiği kâr yüzde 4'tür. Bu yüzde 4'ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez" ifadelerini kullandı.

Önemli açıklamalar yaparak bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu kişilerin başında gelen Galip Aykaç, "Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara televizyonda, ağızlarından, salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri, yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları, halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere… Mağaza çalışanlarımıza, söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen kanun, nizamı tanımayan yerel yöneticilere… Ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na… FETÖ Örgütü'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir." diyerek sözlerine son verdi.

GALİP AYKAÇ KİMDİR?

Galip Aykaç Bim İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

1957 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Galip Aykaç, On sekiz yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ilk organize perakende zinciri olan Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışmış, 1997 yılında BİM’de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

2007 yılın itibariyle Operasyon Komitesi Başkanı (COO) olan Galip Aykaç, Halen Operasyon Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü almıştır.

Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği’nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
﻿Yargı MUÇEV’e ‘dur’ dedi! İhale iptal oldu
﻿Yargı MUÇEV’e ‘dur’ dedi! İhale iptal oldu
﻿Yargı MUÇEV’e ‘dur’ dedi! İhale iptal oldu
﻿Kışın cildi canlı tutmak için uzmanından bomba öneri
﻿Kışın cildi canlı tutmak için uzmanından bomba öneri
﻿Kışın cildi canlı tutmak için uzmanından bomba öneri
﻿Esenler’de 'şakalaşma' cinayeti. 17 yaşındaki genç öldü
﻿Esenler’de 'şakalaşma' cinayeti. 17 yaşındaki genç öldü
﻿Esenler’de 'şakalaşma' cinayeti. 17 yaşındaki genç öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.