Zincir marketler hakkındaki eleştirilere yanıt veren BİM’in CEO’su Galip Aykaç’ın sözleri gündem oldu. Perakende gıda sektöründen temsilcilerin katıldığı '7.Private Label Zirvesi'nde konuşan Galip Aykaç sert açıklamalarda bulundu. Galip Aykaç’ın sözlerinin ardından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BİM CEO'su Galip Aykaç ne dedi? Galip Aykaç kimdir?

BİM’in CEO’su Galip Aykaç perakende gıda sektöründen temsilcilerin katıldığı '7.Private Label Zirvesi'nde konuştu. Peki, Galip Aykaç ne dedi?

BİM'in CEO'su Galip Aykaç, "Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir." sözlerini dedi.

Kamuoyunda oluşan eleştirilere cevap veren BİM CEO'su Galip Aykaç, "Tüketici fiyat endeksi, TÜİK açıkladı bunu; yüzde 80,21, üretici fiyat endeksi yüzde 143,75, dokuzuncu ay, yüzde 83,45 tüketici, yüzde 151,50 üretici. Onuncu ay yüzde 85,51 tüketici yüzde 157,69 üretici fiyatı, soruyorum buradan. Acaba bu aradaki rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Bunun doğrusunu söyleyecek olan var mı? Gıda perakende sektörünün kâr edenlerinin en yükseğinin ettiği kâr yüzde 4'tür. Bu yüzde 4'ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez" ifadelerini kullandı.

Önemli açıklamalar yaparak bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu kişilerin başında gelen Galip Aykaç, "Eğer doğruysa diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara televizyonda, ağızlarından, salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri, yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları, halka dağıtırım diyecek kadar iş bilmez yöneticilere… Mağaza çalışanlarımıza, söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz diyen kanun, nizamı tanımayan yerel yöneticilere… Ziraattan haberi olmayan ve özellikle İstanbul Ziraat Odası Başkanı'na… FETÖ Örgütü'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir." diyerek sözlerine son verdi.

GALİP AYKAÇ KİMDİR?

Galip Aykaç Bim İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

1957 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Galip Aykaç, On sekiz yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ilk organize perakende zinciri olan Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışmış, 1997 yılında BİM’de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

2007 yılın itibariyle Operasyon Komitesi Başkanı (COO) olan Galip Aykaç, Halen Operasyon Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü almıştır.

Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği’nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.