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BİM market deposunda yangın: 2 çalışan hastanelik oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangında, 2 çalışan dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:16
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BİM market deposunda yangın: 2 çalışan hastanelik oldu

BİM market deposunda yangın: 2 çalışan hastanelik oldu
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İHA'nın haberine göre, yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan BİM marketin deposunda meydana geldi. 

Marketin deposunda bulunan kağıtların tutuşması sonrasında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise olay yerine sevk edilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan çalışanlar, daha sonra tedavi edilmek üzere başka bir ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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