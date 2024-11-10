Bimal Das Gupta, Hindistan'da sanatseverlerle buluşuyor

Hindistan’ın başkenti, ünlü soyut sanatçı Bimal Das Gupta’nın anısına düzenlenen özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Bimal Das Gupta: Tutelage – An Ode to a Legend” isimli sergi, sanatçının altmış yılı aşan kariyerindeki çarpıcı eserlerini gözler önüne seriyor. Dhoomimal Gallery ve Gallery Silver Scapes tarafından düzenlenen bu iki günlük sergi, Yeni Delhi’nin tarihi mekânı Travancore House’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Das Gupta’nın akrilik ve sulu boya gibi farklı tekniklerle yaptığı cesur deneyleri ve guaj ile yağlı pastelleri içeren geniş bir yelpazede eserler sunuyor. Yağlı boya alerjisi geliştirdikten sonra, Das Gupta'nın bu yeni tekniklere yönelmesi, yaratıcı arayışının zenginliğini yansıtıyor.

Soyut Sanatın İlklerinden Biri

1917’de Bengal’de doğan Das Gupta, başlangıçta peyzaj ressamı olarak tanındı. Avrupa’ya yaptığı seyahatlerin ardından kübizmle ilgilendi, neo-tantrizm akımını keşfetti ve bu dönem onun soyut tarza geçişini başlattı. Das Gupta, akrilik ve sulu boya kullanarak oluşturduğu eserleriyle, soyut sanatın Hindistan’daki öncülerinden biri oldu. Sanatçı, Tokyo ve Moskova’daki uluslararası ticaret fuarlarında Hindistan pavyonlarının duvar resimlerini üstlendi ve yurt içi ve yurt dışındaki sergilerle adından söz ettirdi. 1972’de Sahitya Kala Parishad tarafından onurlandırılan Das Gupta, 1989’da Lalit Kala Akademisi tarafından akademi üyeliğine seçildi.

Efsanenin Yeniden Doğuşu

1995’te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Das Gupta ve çocuklarının ardından sanatçının eserleri uzun bir süre göz ardı edildi. Ancak son yıllarda eserlerinin düzenli olarak müzayedelerde yer alması, onun mirasının yeniden hatırlanmasını sağladı. Dhoomimal Gallery direktörü Uday Jain, sergi hakkında “Onun gibi büyük bir sanatçıya layık bir anma fırsatı yarattığımız için çok mutluyum” dedi ve serginin küratörlüğünü Archana Khare-Ghose’un üstlendiğini belirtti. Bu sergi, Das Gupta’nın yaratıcı mirasını onurlandırırken Hindistan sanat dünyasının da ona olan borcunu ödemesine vesile oluyor.