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Yapılan ağızları açık bıraktı. BİM'in aynı ilçedeki 2 mağazasına mühür

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'ndeki BİM market asansör boşluğu oluşturmak için hasır demirler kesince mühürlendi. Aynı ilçedeki diğer BİM marketin ise ruhsatı bulunmadığı ve iki işyerinin birleştirilerek mağaza haline getirildiği gerekçesiyle mühürlendi. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:56
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BİM'in aynı ilçedeki 2 mağazasına mühür

Yapılan ağızları açık bıraktı. BİM'in aynı ilçedeki 2 mağazasına mühür
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından yapılan incelemeler neticesinde BİM'e ait iki market mühürlendi. 

Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren market, asansör boşluğu oluşturmak için hasır kesildiği ve ruhsata usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmesi üzerine mühürlendi. 

Mühür zaptında, “Taşköprü ilçesi Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren BİM market işyeri hakkında İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine aykırılıktan ve Belediye Encümeninin 17.2.2023 tarih ve 25 sayılı kararına istinaden faaliyetten men edileceği hususu işyeri ilgilisine 17.2.2023 tarihinde tebligat yapılarak işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi istenmiş ve ilgili işyeri 18.2.2023 günü mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilmiştir” denildi.

Aynı ilçedeki Karasait Mahallesi Numan Özdemir Sokak üzerinde bulunan bir market de ruhsatı bulunmadığı ve iki işyerinin birleştirilerek mağaza haline getirildiği gerekçesiyle mühürlendi. 

Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan mühür zaptında, “Taşköprü ilçesi Karasait Mahallesi Numan Özdemir Caddesinde faaliyet gösteren BİM market işyeri hakkında; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 6. Maddesine (yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz) göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmadığı için işyeri ilgilisine işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için 2.3.2023 tarihinde tebligat yapılmış olup, tebligat süresi sonunda işyerinin mühürlemeye hazır hale getirildiği görüldüğünden işyeri 3.3.2023 tarihinde mühür altına alınarak faaliyetten men edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mühürleme zaptının ardından Taşköprü’de Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren BİM mağazasında ruhsata uygun hale getirilmesi için tadilat ve onarım çalışmaları başlatıldı.

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