Bin 500 dolar karşılığında Yunanistan’a kaçıracaklardı

Kaynak: İHA
Bin 500 dolar karşılığında Yunanistan’a kaçıracaklardı
Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile birlikte 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kom Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmen taşımacılığına karşı kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ve 31 yabancı uyruklu şahıs ele geçirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, kaçak göçmenlerin kişi başına bin 500 dolar karşılığında Uşak'tan İzmir'in Dikili ilçesine, oradan da su botlarıyla Yunanistan'a geçirileceği belirlendi.

U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30) ve R.D. (29) isimli 5 araç sürücüsü, kaçak göçmen taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında, suç geliri olduğu değerlendirilen 107 bin 500 lira nakit para ele geçirilirken, şahıslara ait araçlar ve cep telefonları da emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

Yakalanan 31 kaçak göçmen hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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