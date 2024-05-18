Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 5 fabrika üretime başladı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla başlatılan “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde hayata geçirilen “Bismil İstihdam Odaklı Kapasite Geliştirme Projesi” büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında kurulan 5 tekstil fabrikası, dünya markalarına üretim yaparken, bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Ancak, fabrikalar kalifiye işçi bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Bismil’de 16 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulan bu 5 fabrika, ilçeyi önemli bir tekstil üretim merkezi haline getiriyor. 2022 yılında temelleri atılan ve şu anda faaliyet gösteren fabrikalar, uluslararası markalara üretim yapacak seviyeye ulaşmış durumda. Tekstilci Mehmet Avşar, her fabrikanın 250-300 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğini belirterek, şu anda her fabrikada 150 kişinin çalıştığını söyledi.

KALİFİYE ELEMAN BULMA ZORLUĞU

Avşar, fabrikaların Bismil’e büyük katkı sağladığını ancak kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti. "Merdiven altı mantığıyla çalışma profilimiz vardı, ancak şu anda uluslararası markalara çalışacak seviyeye geldik. Personel sıkıntımız var, bulmakta zorluk yaşıyoruz. Yeni aldığımız kararla kalifiyesiz eleman alıp eğiterek sektöre kazandırmayı planlıyoruz," dedi.