Bin 880 torbacı yakalandı

Kaynak: İHA
Bin 880 torbacı yakalandı

Adana Yüreğir'de narkotik tarafından 1 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 880 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Bunların 266'sı tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri Yüreğir ilçesinde 1 yıl içerisinde yaptığı operasyonlarda 1880 uyuşturucu satıcısını yakalarken 266'sı tutuklandı. Operasyonlarda 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2023 Ekim- 2024 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1880 sokak satıcısı yakalanırken 266'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlarda toplam 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Haberler
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik dedektifleri yetiştiriyor
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik dedektifleri yetiştiriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları sanatı kırsala taşıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları sanatı kırsala taşıyor
Ankara’daki hain terör saldırısına ünlü isimler lanet okudu!
Ankara’daki hain terör saldırısına ünlü isimler lanet okudu!
İlkokul öğrencileri bilim etkinliği yaptı
İlkokul öğrencileri bilim etkinliği yaptı