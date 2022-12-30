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  • Bin kilometre yol uçup gelmişti. Uydu vericili kara akbaba Çatalca'da öldürüldü

Bin kilometre yol uçup gelmişti. Uydu vericili kara akbaba Çatalca'da öldürüldü

Bulgaristan'da bilim insanlarının, koruma programı kapsamında geçen ay uydu verici takılıp izleme altına aldığı 14 kara akbabadan biri, İstanbul Çatalca’da silahla vurularak öldürüldü.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:54
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Bin kilometre yol uçup gelmişti. Uydu vericili kara akbaba Çatalca'da öldürüldü

Bin kilometre yol uçup gelmişti. Uydu vericili kara akbaba Çatalca'da öldürüldü
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Bulgaristan'da kara akbabayı tekrar üreyen bir tür haline getirmek için başlatılan koruma programında 14 kara akbaba geçen aylarda verici takılıp doğaya salındı. Uydu verici sinyallerinde 'Arda' adı verilen kara akbabada olumsuzluk gören Bulgaristan'daki ekip, Türkiye'deki ekiplerle iletişime geçip yardım istedi. Araştırmada, kara akbaba, İstanbul Çatalca’da silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

BİN KİLOMETRE UÇUP GELMİŞTİ

Türkiye'de bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan uzman biyolog Cansu Özcan, "Arda, İstanbul'a gelmeden bin kilometre uçuş gerçekleştirdi. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği, 25 Aralık Pazar günü kara akbabanın vericisinden gelen sinyallerde bir olumsuzluk görünce kontrol edilmesini istedi. Çatalca yakınlarında olan Türkiye Falconry Akademi Club ekibi Abdurrahman Sönmez, Barış Kuru ve Bayram Coşkun, verici sinyalleri sayesinde hızlı bir şekilde akbabaya ulaştı ve Arda'nın vurularak öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi, vuran kişilerin yakalanması için harekete geçildi" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YIRTICI KUŞ

Küresel ölçekte tehlike altındaki kara akbabaların, Avrupa'daki çoğu ülkede tükenmiş durumda olduğunu belirten Cansu Özcan, "Bulgaristan'ın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi kara akbabayı ülkelerinde tekrar üreyen bir tür haline getirmek için koruma çalışmaları yapıyor. Türkiye'de ise 4 tür akbaba yaşıyor. Kara akbaba, 3 metre kanat açıklığıyla ülkemizde görülen en büyük yırtıcı kuş. Türkiye'de 150- 200 çift kara akbabanın ürediği düşünülüyor" diye konuştu.

DOĞANIN ÇÖPÇÜLERİ

Leşle beslenen akbabaların, ekosistemde çok önemli bir göreve sahip olduklarını vurgulayan Özcan, şu uyarı ve çağrıda bulundu:

"Doğanın çöpçüleri olarak da bilinen akbabalar, leşleri hızlı bir şekilde doğadan temizler, leşten kaynaklanacak hastalıkların yayılmasını engeller. Dünya üzerinde sayısı giderek azalan kara akbabaları tehdit eden birçok faktör var. Bunların başında zehirlenme ve yasadışı avcılık geliyor. Yasa dışı avcılık, Türkiye'de tahmin edilenden çok daha fazla. Avlanması yasak olan türler her gün cahilce katlediliyor. Bu duruma acil bir şekilde önlem alınmalı. Halka ve avcılara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalı, denetimler artmalı ve cezalar caydırıcı olmalıdır."

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İmtiyazsız TCVatandaşı
30.12.2022 19:33
Burası Türkiye -magandası bol- buradan geçiş yok...  
 
Kınalı Keklik
30.12.2022 19:06
Bu canlıya kıyanı ömür boyu hapiste yatırmak gerekir. Eti yenmeyen bir kuşu vurmak için insanın aklı olmaması lazım.  
 
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