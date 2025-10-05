Bin kişilik hayır sofrası: Yukarı Yoncaağaç'ta lezzetli gelenek!

Bin kişilik hayır sofrası: Yukarı Yoncaağaç'ta lezzetli gelenek!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde, köklü bir gelenek olarak 13'üncü hayır yemeği etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Köyün meydanında toplanan kalabalık için önceden hazırlıklar titizlikle yapıldı.

Gönüllülerden oluşan üç kişilik komite, köy sakinlerinden bağışlanan maddi desteklerle organize edilen yemekte, yaklaşık bin kişiye çorba, tas kebabı, pilav, ayran ve tatlı olmak üzere çeşitli ikramlar sunuldu.

Pandemi nedeniyle 2020'den beri dört yıl ara verilen etkinliğin bu yıl 13'üncüsünün düzenlendiğini belirten Köy Muhtarı Ömer Altın, "Köyümüzde 2009 yılından beri kaza ve belalara karşı düzenlenmeye başlanan hayır yemeği geleneğini bizler her yıl devam ettiriyoruz. Hayır yemeğinde din görevlileri tarafından verilen dini sohbetlerin ardından mevlit okunup, ilahiler söylendi. Topluca kılınan öğle namazından sonrada dua yapıldı. Hayır yemeğine katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Etkinlik, köyün dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, katılımcılar arasında hem yaşlılar hem de gençler yer aldı. Geleneksel yemek, köyün sosyal bağlarını güçlendiren önemli bir buluşma olarak öne çıktı.

