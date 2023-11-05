Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözünün anlamı nedir?

Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey, "Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki, onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver, tuttukları yanlış yoldan çevirmekte olan bu öğütler bir fayda temin etmez. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felaket, onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça büyüktür" anlamında bir söz.

Öğütleri dinlemeyenler, bir gün yaşadıkları kötü bir durumdan gereken dersi alırlar.

BİN NASİHATTEN BİR MUSİBET YEĞDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ona o kadar hızlı kullanma dedim. Arabasını kaldırıma çarpmış ama olsun çünkü bir musibet bin nasihatten iyidir.