Bina çöktü. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Gaziantep'de deprem hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı.

KAYNAK: İHA
Bina çöktü. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş depremleri sırasında, Gaziantep'de ağır hasar gören binanın yıkımı faciaya dönüştü. Bina iş makinesinin üzerine çöktü. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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