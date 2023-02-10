﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı

İHA'nın haberine göre, 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı.
Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.
Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.
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