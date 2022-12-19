﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, bitişikteki binanın birinci katının duvarının da yıkılmasına neden oldu.

Haber verilmesi üzerine Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Hasar gören evde yaşayan Ataberk Çelik, "Ben odamdaydım, annem mutfaktaydı. Gelen sesle beraber salondan içeriye girdiğimde kepçenin ağzı içerideydi." dedi.