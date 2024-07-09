Binada 15 köpek katledildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpek katliamı yaşandı. Metruk bir binada köpek sesi duyan vatandaşlar binaya girdiklerinde 15 köpeği ölmüş olarak buldu.

Vatandaşlar, 112'yi arayarak olayı ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu belediyle ekiplerine bildirdi. Polis, belediye ekipleri ve hayvanseverler 15 köpeğin cansız bedenini görünce şok etti.

Hayvanseverler 7'si yavru 15 köpeği ölü şekilde buldu. Boşaltılmış binanın bir odasında sağ olarak bulunan bir köpek bir görevlinin kucağında sokağa indirildi.