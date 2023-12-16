Binalarda kimlik dönemi başlıyor. 81 ilde uygulanmaya başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ‘Bina Kimlik Sistemi'ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Yeni sistem ile beraber artık binaların da bir kimliği olacak.

EVLERİN SAĞLAMLIK DURUMU KARE KOD İLE KONTROL EDİLEBİLECEK

Bina girişlerine koyulan kare kodlar sayesinde, taşınmak istediğiniz veya oturduğunuz binanın sağlamlık durumunu rahat bir şekilde kontrol edebileceksiniz. Yürürlüğe giren bu uygulama sayesinde apartmanlardaki kolon kesilmesi ve kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

“144 BİN BİNADA, BİNA KİMLİK SİSTEMİ'NE GEÇTİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz Bina Kimlik Sistemi ile kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise e-Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler. 144 bin binada, Bina Kimlik Sistemi'ne geçtik" ifadelerini kullandı.

“EKİP ARKADAŞLARIMIZ DENETİM FAALİYETİ SONA EREN BİNALARA GİDİP KİMLİK SİSTEMİNİ MONTE EDİYOR”

Uygulama hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğan Yorulmaz da yeni faaliyete geçen ‘bina kimlik sistemi’ hakkında açıklamalarda bulundu,

Yorulmaz, "Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılması aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor, binaya gidip monte ediyor" dedi.