Binaları ağır hasarlı olduğu için öğrencileri uzaktan eğitim yapan üniversitenin rektörü kendi için villa yaptırıyor

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’un, üniversite yerleşkesi içinde kendisi için bir villa inşa ettirdiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın Kamu İhale Bülteni’nden edindiği bilgilere göre, üniversite yönetimi 23 Ağustos 2023 tarihinde, “OKÜ Rektörlük Özel Hizmet Binası İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Ardından ihalenin 7 milyon 200 bin TL bedelle “2RA Mühendislik Mimarlık Şirketi’ne” verildiği ve 12 Eylül 2023 tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı.

EBEVEYN BANYOSU BİLE VAR

Kısa bir süre sonra da ihaleyi alan şirket, üniversite içerisinde, Amanos dağlarının eteklerinde inşaat başladı. İnşaat, “Rektörlük Özel Hizmet Binası” adı altında devam etse de aslında Rektör Turgay Uzun için villa inşa edildiği anlaşıldı.

Hatta ihale dosyasında da inşaatın hizmet binası değil konut olduğu açıkça ifade ediliyor. İhale dosyasında, villanın giriş katında “salon ve mutfağın” yer alacağı, üst katında ise iki çocuk odası, ebeveyn yatak odası, giyinme odası ile iki ebeveyn banyosunun bulanacağı ifade edildi. Ayrıca projede binanın kapısının “villa kapısı” olacağı, binanın önünde de bir güvenlik kulübesi bulanacağı belirtildi.

Rektör Uzun kendisine 7,2 milyon TL’ye villa inşa ettirirken üniversite yerleşkesindeki birçok binanın depremde ağır hasar görmesi nedeniyle öğrencilerin hâlâ uzaktan eğitime devam ettiği öğrenildi. Üniversitenin ağır hasarlı binaları tehlike saçarken yeni binaların ne zaman inşa edileceği ve öğrencilerin ne zamana kadar uzaktan eğitim göreceği ise bilinmiyor.