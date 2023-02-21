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Berrak Tüzünataç tepkisini 'mecbur kılınmalı ve hemen başlanmalı' diyerek dile getirdi

Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binaların depreme dayanıklı olup olmamasıyla ilgili denetlemenin kişilerin keyfine bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:39
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Binaların deprem dayanıklılık testiyle ilgili Berrak Tüzünataçtan tepki

Berrak Tüzünataç tepkisini 'mecbur kılınmalı ve hemen başlanmalı' diyerek dile getirdi
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uzmanlar İstanbul depremine dair uyarılarını birbiri ardına sıralarken, oyuncu Berrak Tüzünataç'tan binaların deprem dayanıklılık kontrollerinin yapılmasına dair bir paylaşım geldi.

Böylesi büyük bir tehlikenin söz konusu olduğu bir ortamda binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesi işinin kişilerin insiyatifine bırakılmaması gerektiğini söyleyen Tüzünataç, İBB'yi de eklediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin insiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulune bırakılıyor? 

Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?

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