Binaların depreme dayanıklılık performansı ücretsiz ölçülecek

Hakkari'de Binalar Ücretsiz Deprem Dayanıklılık Testi Yapılacak

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda, Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi iş birliğiyle kentteki binaların depreme dayanıklılık performans ölçümlerinin ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı.

DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞIYOR

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin depreme hazırlıklı olması için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, belediye ve üniversite iş birliğiyle 2 bin 500 adet betonarme binanın karotları alınarak binaların performans ölçümlerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Hakkari Valiliği'nin depreme hazırlık çalışmaları kapsamında, vatandaşların yaşadığı evlerin depreme uygun olup olmadığını tespit etmek için Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi iş birliğiyle büyük bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında:

Yaklaşık 2 bin 500 adet betonarme binadan karot alınarak binaların performans değerleri ölçülecek.

Bu testler tamamen ücretsiz olarak yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Depreme karşı yapılarının performans değerlerini ölçmek isteyen vatandaşların 13-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Hakkari Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor.

Testler 2015 yılından önce inşa edilmiş betonarme binaları kapsayacak.

Bu çalışma, Hakkari'de depreme karşı farkındalığı artırmak ve binaların depreme dayanıklılığını tespit etmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Depreme karşı hazırlıklı olmak için tüm vatandaşların bu imkandan yararlanması teşvik ediliyor.