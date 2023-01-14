Binali Yıldırım’ın acı günü

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural, hayatını kaybetti.

Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AKP'li Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti.