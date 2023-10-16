Binance, Birleşik Krallık’ta yeni kullanıcı alımını durdurdu

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Birleşik Krallık’taki kripto piyasası denetim kuralları doğrultusunda ülkeden yeni kullanıcı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Binance, Birleşik Krallık’ta yeni kullanıcı alımını durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Finansal Promosyon Rejimi’nin 8 Ekim 2023’te yürürlüğe girmesiyle şirketin tanıtım faaliyetlerinin mevcut Finansal Denetim Otoritesi (FCA) düzenlemeleriyle uyumlu şekilde geçici olarak kısıtlandığı kaydedildi.

FCA ile yakın çalışma

Açıklamada, şirketin, gelişmelerden kullanıcıların zarar görmemesi amacıyla FCA ile yakın şekilde çalışıldığı, Birleşik Krallık’taki tanıtım faaliyetlerinin yeniden yürütülmesi için FCA tarafından onaylanmış bir şirket ile çalışılmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni kullanıcı alımı 16 Ekim’de sona eriyor

Açıklamada, şirketin 16 Ekim 2023, Londra saatiyle 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’tan yeni kullanıcı kabul etmeyeceği kaydedildi. Mevcut kullanıcıların hesaplarını ve işlemlerini normal şekilde kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

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