Binanın bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu

Kaynak: İHA
Binanın bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu

Kocaeli Gölcük'te yaşlı bir kadın, oturduğu binanın arka bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yaşlı kadının balkondan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, aksam saatlerinde Şehitler Mahallesi 382. Sokak'taki 3 katlı binanın bahçesinde gerçekleşti. Anlatılanlara göre, Huriye Turgut'un evine giden oğlu, annesini evde bulamayınca dışarıya aramaya çıktı. Binanın arka tarafını gezen oğlu, arka bahçede 75 yaşındaki annesini yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince kadının çoktan öldüğünü belirledi. Turgut'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna sevk edildi
Yaşlı kadının balkondan düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

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