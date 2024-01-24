Binayı ateşe verdi, kaçmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de 6 katlı bir binanın teras katında yangın çıktı.

Büyüyen alevler nedeniyle, küçük çapta patlamalar da meydana geldi.

Alevleri fark eden bina sakinleri ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Öte yandan, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 50 yaşındaki M.T.’nin benzinle ikamet ettiği teras katı ateşe verdiği tespit edildi.

Komşusunun balkonuna atlayarak kaçmaya çalışan M.T., vatandaşlar tarafından yakalanarak caddede bir süre darp edildi.

Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan M.T., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

MAHSUR KALAN KEDİ VE KÖPEK ALEVLER ARASINDAN ÇIKARILDI

İtfaiyenin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürülürken, alevlerin arasında mahsur kalan kedi ve köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında yaralanan kimsenin olmadı.