Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı

Devrim Özkan ve Bige Önal'ın başrolünü paylaştığı “Her Şey Yolunda” filminin çekimleri için Bodrum'a giden oyuncu ekibi, uçak yolculuğunda büyük bir tehlike atlatmıştı.

Oyuncu ekibinin bindiği uçağa yıldırım düşmüştü. Yolcular arasında kısa süreli korku ve tedirginlik yaşanırken, kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştı.

O ANLARI ANLATTI

Devrim Özkan ve Bige Önal'ı yaşadığı korku dolu olay karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilmişti. Önceki gün görüntülenen Bige Önal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ZOR VE KÖTÜ BİR ANDI"

Önal, "O günden sonra bir uçak fobisi oluştu mu sizde de?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Zaten sevmiyordum, korkum vardı. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak istemiyorum açıkçası ama öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yine."