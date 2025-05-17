Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı

Devrim Özkan ve Bige Önal'ın başrolünü üstlendiği “Her Şey Yolunda” filminin çekimleri için Bodrum'a giden oyuncu ekibinin bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı. Bige Önal yaşadığı o korku anları anlattı.

Devrim Özkan ve Bige Önal'ın başrolünü paylaştığı “Her Şey Yolunda” filminin çekimleri için Bodrum'a giden oyuncu ekibi, uçak yolculuğunda büyük bir tehlike atlatmıştı.

Oyuncu ekibinin bindiği uçağa yıldırım düşmüştü. Yolcular arasında kısa süreli korku ve tedirginlik yaşanırken, kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştı.

her-sey-yolunda-filmi.webp

O ANLARI ANLATTI

Devrim Özkan ve Bige Önal'ı yaşadığı korku dolu olay karşısında gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilmişti. Önceki gün görüntülenen Bige Önal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

pspdspdsds-smxs.webp

"ZOR VE KÖTÜ BİR ANDI"

Önal, "O günden sonra bir uçak fobisi oluştu mu sizde de?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Zaten sevmiyordum, korkum vardı. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak istemiyorum açıkçası ama öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yine."

Son Haberler
Ömrü uzatmanın üç mucizesi! Uzun yaşamın şifreleri
Ömrü uzatmanın üç mucizesi! Uzun yaşamın şifreleri
Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı
Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı
Fotoğraf ustasının hikayesi: Ara Güler’in hayatı “Merhaba” ile sinemaya taşınıyor!
Fotoğraf ustasının hikayesi: Ara Güler’in hayatı “Merhaba” ile sinemaya taşınıyor!
Bursa'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Bursa'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Bebeği olanlar dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı
Bebeği olanlar dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı