Bindiğiniz toplu ulaşım aracı öyleyse hemen inin

Toplu taşıma araçlarında mutlaka ama mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı önlemler var. Bunlara uymayanlar akşam eve döndüğünde ya da sabah işe gittiğinde hastalanıyor. Bu durumda ne yapılmalı? İşte o hijyen kuralları:

İşe gidiş ya da dönüşlerde yüksek korumalı maskeler takmaya devam edin.

Otobüslerde tutunduğunuz yerlere dikkat edin.

Mümkünse eldiven takın.

Her zaman yanınızda antibakteriyel sıvı ya da mendiller bulundurun.

Kalabalıkta olsanız bile yüzünüzü başkasının yüzüyle yani nefesiyle buluşturmayın.

Vitamin hapı takviyesi alın.

Mümkünse vitamin haplarından destek alın.

Biri öksürüyorsa uyarın.

Öksüren biri varsa hemen oradan uzaklaşın.

Toplu ulaşım aracında pervasızca öksüren ya da hapşıranları uygun dille uyarın.

Bunları yapamıyorsanız hemen o otobüsten inin, kalabalık olmayan bir araç bekleyin

Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra en az 30 saniye ellerinizi ve yüzünüzü sabunlu suyla yıkayın.

Eve gelince mutlaka giysilerinizi ev halkından uzak bir yerde çıkarın.

