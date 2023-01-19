Bingöl Genç SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bingöl Genç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) Son 6 aydır Genç İlçesinde ikamet ediyor olmak.

4) İşin mahiyeti nedeni ile kadın olmak.

5) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7) T:C:K'nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı defterlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyet bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatlarının olmaması

8) Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

10) Üniversitelerin Eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen- edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan veya sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişilerden seçilmesi esastır

11)ÖSYM tarafından 2021-2022 Kamu Personel Seçme Sınavından ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

12) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

13) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

14) Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti.

3- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

4- 1 adet vesikalık fotoğraf

5- Adli sicil kaydı

6- Varsa İş Deneyim Belgesi

7- Sağlık Raporu

8- Genç İlçesinde en az 6 aydır ikamet ettiğini ispatlayan belge (Nüfus Müdürlüğü -E-Devlet)

9- KPSSP sınav sonuç belgesi (2021-2022 KPSS P3)