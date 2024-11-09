Bingöl polisinden kanser tedavisi gören Ömer'e moral

Kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavisine devam eden Bingöllü Ömer Çetkin'e, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir çalışma yaparak moral verdi.

Geçtiğimiz yıl Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin futbol kursu vesilesiyle tanıdıkları Ömer Çetkin (18), kanser hastalığına yakalandı. Okuldaki öğretmen ve arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şubesi, Ömer için anlamlı bir video hazırladı. Hazırlanan videoda Ömer'in öğretmenleri, arkadaşları, ailesi, Toplum Destekli Polislik şubesi ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan yer aldı. Ömer için iyi dileklerini paylaşılarak, hediye aldıkları tablete yüklendi. Tablet, İstanbul'daki emniyet mensuplarınca Ömer'e ulaştırıldı. Ömer ve ailesi, emniyet mensuplarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

Moral videosu için teşekkür eden Çetkin, "Videoyu çok beğendim ve çok duygulandım. Herkese çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımda oldunuz. Bir hayalim var, polis olmak. İnşallah polis olacağım" dedi.