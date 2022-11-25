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Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım için ilana çıktı

Bingöl Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:11
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Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım için ilana çıktı

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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