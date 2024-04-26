Peynir ve sucuk diye satmışlar ama gıda bile değilmiş. Hepsi sahte çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir iş yerine baskın yapılınca şok görüntülerle karşılaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Mamak ilçesinde sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yönetilen araştırma G.K. adlı şahsın iş yerinde sahte gıda üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

25 Nisan tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda ve 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçen malzemelere jandarma ekipleri el koydu. G.K. adlı şahıs hakkında ise adli işlemlere başlandı.

VATANDAŞA PEYNİR VE SUCUK DİYE SATMIŞLAR

İnsanların sağlığının hiçe sayıldığı bu işletmede yapılan operasyonlar sonrası çekilen görüntülerde peynirler ve sucukların da içlerinde yer aldığı bir sahte ürün deposu görüldü.