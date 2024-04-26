Yeni anayasada ilk 4 madde kaldırılacak mı? AKP’nin üst düzey yöneticisinden canlı yayında flaş açıklamalar

Güler, yeni Anayasa konusunda ilk 4 madde üzerinde değişiklik yapılmayacağını söyledi. Ayrıca AKP’nin ‘Partili Cumhurbaşkanı’ meselesini tartışabileceğini yazdı.

Güler, Erbakan’ın çay resepsiyonuna dahil olmaması hakkında da “Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” dedi.

Atik, AKP Grup Başkanı Güler’in TGRT Haber’deki sözlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Güler’in, “Numan Kurtulmuş ve AK Parti’nin yeni Anayasa için tura çıkacağı” bilgisini veren Atik, Güler’in şu açıklamalarını aktardı:

“Parlamenter sisteme geri dönüş olmayacak” "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyaretlerinin ardından AK Parti Grup Yönetimi siyasi partilerle görüşmeler yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş’tan sonra siyasi partilerle görüşeceklerini duyurdu. Güler, TGRT Haber’e şunları söyledi:

Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek

50+1 seçim sistemi korunacak

Parlamenter sisteme dönüş yapılmayacak

TBMM’nin denetim yetkileri güçlendirilebilir AK Parti kaynaklarına göre, muhalefetin sıkça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ konusu tartışmaya açık." Atik ayrıca, “Fatih Erbakan’ın Meclis’teki ‘çay sohbetine’ davet edilmeme sebebinin anlaşıldığını” yazdı.

Güler’in, “Bu durumun bilinçli olarak planlanmadığını, Meclis Başkanı’nın anlık bir önerisiyle gerçekleştiğini ve özel bir plan dahilinde olmadığını” ifade ettiğini belirtti.