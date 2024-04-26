Yeni anayasada ilk 4 madde kaldırılacak mı? AKP’nin üst düzey yöneticisinden canlı yayında flaş açıklamalar

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni anayasada ilk 4 madde kaldırılacak mı? AKP’nin üst düzey yöneticisinden canlı yayında flaş açıklamalar
Gazeteci Fatih Atik, yeni Anayasa süreci ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın TBMM’de yapılan çay resepsiyonuna dahil edilmemesini, canlı yayında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e sordu.

Güler, yeni Anayasa konusunda ilk 4 madde üzerinde değişiklik yapılmayacağını söyledi. Ayrıca AKP’nin ‘Partili Cumhurbaşkanı’ meselesini tartışabileceğini yazdı.

Güler, Erbakan’ın çay resepsiyonuna dahil olmaması hakkında da “Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” dedi.

Atik, AKP Grup Başkanı Güler’in TGRT Haber’deki sözlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Güler’in, “Numan Kurtulmuş ve AK Parti’nin yeni Anayasa için tura çıkacağı” bilgisini veren Atik, Güler’in şu açıklamalarını aktardı:

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“Parlamenter sisteme geri dönüş olmayacak” "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyaretlerinin ardından AK Parti Grup Yönetimi siyasi partilerle görüşmeler yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş’tan sonra siyasi partilerle görüşeceklerini duyurdu. Güler, TGRT Haber’e şunları söyledi:

  • Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek
  • 50+1 seçim sistemi korunacak
  • Parlamenter sisteme dönüş yapılmayacak

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TBMM’nin denetim yetkileri güçlendirilebilir AK Parti kaynaklarına göre, muhalefetin sıkça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ konusu tartışmaya açık." Atik ayrıca, “Fatih Erbakan’ın Meclis’teki ‘çay sohbetine’ davet edilmeme sebebinin anlaşıldığını” yazdı.

Güler’in, “Bu durumun bilinçli olarak planlanmadığını, Meclis Başkanı’nın anlık bir önerisiyle gerçekleştiğini ve özel bir plan dahilinde olmadığını” ifade ettiğini belirtti.

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