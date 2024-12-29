Bingöl’de 191 köy yolu kar nedeniyle kapanmıştı, 130’u yeniden açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bingöl'de kar yağışı sonrası kapanan 191 köy yolunun 130'u ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, 61 köy yolundaki açma çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 191 köy yolunun 130'unu ulaşıma açtı, 61 yol ise halen açılma çalışmalarıyla uğraşılmaktadır.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.

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Şu ana kadar 130 köy yolu ulaşıma açılırken, 61 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Bingöl beyaza büründü: Köy yollarına ulaşım yok!Bingöl beyaza büründü: Köy yollarına ulaşım yok!

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