Bingöl’de aranması olan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Bingöl’de aranması olan 3 şüpheli yakalandı

Bingöl'de aranan 3 şüpheli, jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl'ün Genç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası olan 1 şüpheli ve uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan aranan 2 kişiyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda işlemleri başlatıldı.

Hırsızlık suçundan aranan şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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