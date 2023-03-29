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Bingöl’de dolu ve fırtına etkili oldu

Bingöl’de gece saatlerinde başlayan sağanak yerini fırtına ve dolu yağışına bıraktı. Fırtına ve dolu yağışı zaman zaman etkili oldu. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:25
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Bingöl’de dolu ve fırtına

Bingöl’de dolu ve fırtına etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Bingöl’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından hem sağanak, hem dolu hem de kuvvetli fırtına etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti. Sağanak yağışla beraber kuvvetli fırtına da etkili olurken, zaman zaman dolu yağışı meydana geldi. Sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşları uyaran AFAD, “Bingöl’de kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunuz” açıklamasını yaptı.

Yağışların bölgede birkaç gün daha etkili olacağı bildirildi.

 

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