Bingöl’de firari yakalandı!

Kaynak: İHA
Bingöl’de firari yakalandı!

Bingöl'de jandarma ekiplerinin sıkı çalışmaları sonucunda 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığına bağlı merkez İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 Nisan 2025 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanmıştır.

Söz konusu yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Bingöl’de firari yakalandı!

Son Haberler
Ter Stegen 7 ay sonra kadroya girdi: Dev maçta forma giyecek mi?
Ter Stegen 7 ay sonra kadroya girdi: Dev maçta forma giyecek mi?
Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin yeni açıklama! (25 Nisan 2025)
Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin yeni açıklama!
PFDK’dan Selçuk İnan’a ceza
PFDK’dan Selçuk İnan’a ceza
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ‘normal doğum’ tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ‘normal doğum’ tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı
Galatasaray Boey için teklif yaptı mı? Resmen açıkladılar
Galatasaray Boey için teklif yaptı mı? Resmen açıkladılar