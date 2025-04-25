Bingöl’de firari yakalandı!

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığına bağlı merkez İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 Nisan 2025 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanmıştır.

Söz konusu yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.