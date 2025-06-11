Bingöl’de gıda denetiminde gergin anlar! 1 ton 700 kilo ele geçirildi

Kaynak: DHA
Bingöl’de gıda denetiminde gergin anlar! 1 ton 700 kilo ele geçirildi

Bingöl’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir gıda toptancısı denetim yaparken işyeri çalışanları tarafından engellendi. Polis ve zabıtanı destek vermesi ile yapılan denetimde 1 ton 700 kilo yoğurt ve 100 kilo peynir ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Fuzuli Caddesi’ndeki gıda toptancısına denetim yaptı. Kontrolde, yoğurt ve çeşitli peynir ürünlerinde son tüketim tarihlerinin silindiği tespit edildi.

İş yeri çalışanlarının görevlilere izin vermemesi, tehdit ve hakarette bulunması üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde yapılan detaylı kontrollerde, köy yoğurdu olarak satılan 1 ton 700 kilo etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu ve 100 kilo peynirin ise son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. El konulan yoğurt ve peynirler, Bingöl Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere kamyona yüklendi. Gıda toptancısına ise 5996 sayılı kanun kapsamında 126 bin TL idari para cezası kesildi. İş yeri hakkında ayrıca ekiplerin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi.

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