Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Bingöl’de ihbar üzerine olay yerine giden polise ateş ettiler. Ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan 1’i polis 2 kişi yaralandı. 23 yaşındaki Berat Çakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir ihbar üzerine bölgeye giden polisi gören şüpheli kaçmaya başladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar Berat Çakin ve 1 polis memuruna isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakin, yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan polis memurunun tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için yapılan çalışma sürüyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirdiğini, şüphelinin kaçmaya çalışırken ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği bir vatandaşın hastanede hayatını kaybettiğini, 1 polis memurunun da yaralandığını söyledi. Vali Usta ayrıca, özellikle sosyal medyada yayılan "polis memuru tarafından vuruldu" iddialarının asılsız olduğunu kaydetti.

Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'de ihbara giden polislere ateş açıldı! 1 ölü 1 yaralı

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