Bingöl'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bingöl'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Bingöl’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bingöl-Elazığ Karayolu’nun Direkli mevkiinde bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak yaralılardan biri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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