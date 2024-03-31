Bingöl'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Bingöl-Elazığ Karayolu’nun Direkli mevkiinde bir otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak yaralılardan biri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.