Bingöl'de nehir suları yükseldi: İtfaiye ekipleri 10 saatlik çalışma ile çobanı ve 60 koyunu kurtardı

Kaynak: DHA
Bingöl'de nehir suları yükseldi: İtfaiye ekipleri 10 saatlik çalışma ile çobanı ve 60 koyunu kurtardı

Bingöl'de, Kalehan Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Murat Nehri'nde debi yükseldi.

Bu sırada nehirden adacıkta mahsur kalan çoban Aydın Ademoğlu (50) ile 60 koyunu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla nehrin debisi artarken, çoban Aydın Ademoğlu ve hayvanları oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve Ademoğlu kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çoban, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürü Yılmaz Bağış, olayın detaylarını şu şekilde aktardı: "İhbarla birlikte ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı. Çobanla aramızda 50 metrelik bir mesafe vardı. Suyun azalacağını ve onu kurtaracaklarını söyledik. Ardından su ve yiyecek getirerek çobana yardımcı olduk. Saat 18.00'de tekrar suyun çekileceği haberini aldık ve çobanı kurtardık. Hayvanlarını da gece saat 22.30'da kurtararak sahibine teslim ettik."

63496-1.jpg

63496-2.jpg

63496-3.jpg

63496.jpg

63496-4.jpg

63496-5.jpg

Son Haberler
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı Spor
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam Spor
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi Video
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi
Zehra Güneş yaktın bizi Spor
Zehra Güneş yaktın bizi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak Ekonomi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın" Video
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın"
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı Gündem
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı