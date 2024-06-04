Bingöl'de nehir suları yükseldi: İtfaiye ekipleri 10 saatlik çalışma ile çobanı ve 60 koyunu kurtardı

Bu sırada nehirden adacıkta mahsur kalan çoban Aydın Ademoğlu (50) ile 60 koyunu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla nehrin debisi artarken, çoban Aydın Ademoğlu ve hayvanları oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve Ademoğlu kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çoban, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürü Yılmaz Bağış, olayın detaylarını şu şekilde aktardı: "İhbarla birlikte ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı. Çobanla aramızda 50 metrelik bir mesafe vardı. Suyun azalacağını ve onu kurtaracaklarını söyledik. Ardından su ve yiyecek getirerek çobana yardımcı olduk. Saat 18.00'de tekrar suyun çekileceği haberini aldık ve çobanı kurtardık. Hayvanlarını da gece saat 22.30'da kurtararak sahibine teslim ettik."