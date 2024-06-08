Bingöl’de zehir tacirlerine dev operasyon

Kaynak: İHA
Bingöl’de zehir tacirlerine dev operasyon

Bingöl'de gerçekleştirilen bir operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri büyük miktarda uyuşturucu maddeye el koydu ve bu süreçte 5 kişi tutuklandı.

Bingöl Valiliği tarafından verilen bilgiye göre, "İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik ve kamu düzenini koruma, suç örgütleri oluşturarak uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan kişilere karşı yürütülen operasyonlara kesintisiz devam etmekte.

İstihbarat çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmakla suçlanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve diğer alanlarda yapılan aramalarda, 11 kilogram kubar esrar, 240 gram toz esrar, 480 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik hap bulundu.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

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