Bingöl’de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirildi, aranan 4 şahıs da yakalandı.

Bingöl'de olaylara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, meydana gelen olay sonrası faillerin yakalanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

bingol-silah-2.jpg

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kesici alet (bıçak), 8 parça halinde toplamda 223,62 gram esrar, 1 parça halinde toplamda 1,48 gram metamfetamin maddesi, 6 parça halinde toplamda 122,55 gram gram kokain maddesi ve 9 adet extacy hap ele geçirildi.

bingol-silah-3.jpg​​​​​​​

Uygulamalarda ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve cezaevinden firar eden 1 şahıs olmak üzere araması bulunan 4 şahıs yakalandı.

bingol-silah-4.jpg

bingol-silah-5.jpg

bingol-silah-6.jpg

Son Haberler
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu...
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti